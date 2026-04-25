【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第12節】(プレド)札幌 2-1(前半0-0)いわき<得点者>[札]家泉怜依(90分+2)、大森真吾(90分+4)[い]山中惇希(65分)<警告>[札]荒野拓馬(43分)[い]木吹翔太(50分)、高橋勇利也(77分)、中野陽斗(90分+4)主審:瀬田貴仁