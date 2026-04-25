【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第12節】(アシさと)今治 1-2(前半0-2)富山<得点者>[今]竹内悠力(84分)[富]古川真人2(3分、45分)<警告>[今]ガブリエル・ゴメス(36分)[富]平尾駿輝(7分)、チョン・ウヨン(87分)主審:山岡良介└「まさか…」「ぶっ飛んでる」「羨ま!」美のアイコンとして圧倒的支持…今治が豪華ゲストの来場を発表