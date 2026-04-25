【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第12節】(CFS)栃木C 2-1(前半0-0)栃木SC<得点者>[C]升掛友護(65分)、知念哲矢(90分+6)[S]中野克哉(54分)<警告>[C]森俊貴(26分)、鈴木武蔵(83分)[S]堤陽輝(14分)主審:田邉裕樹