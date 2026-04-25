[4.25 J1百年構想リーグWEST第12節 岡山 2-0 福岡 JFEス]J1百年構想リーグWEST第12節が25日に行われ、JFE晴れの国スタジアムでは9位ファジアーノ岡山が消化試合の1つ多い暫定8位アビスパ福岡を2-0で下した。5戦ぶりの白星をつかみ、PK負けを含む連敗を4でストップ。福岡は連勝を逃した。福岡はガンバ大阪のAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)決勝進出に伴う日程変更により、22日に前倒しでG大阪との第17節に臨み、2-1で逆転勝利。