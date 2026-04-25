◇セ・リーグヤクルト2―5（2026年4月25日バンテリンD）ヤクルトは、大野雄対策で右打者を8人並べるも不発に終わった。試合前時点で右打者の被打率・267の左腕に対し、7回までわずか3安打で無得点。池山監督は「数字は右打者に出ているというところだったけど、相手の技術の方が一枚上手だった」と振り返った。先発の小川が2回1死満塁で8番・板山に満塁弾を被弾。7番・村松に四球を与え、傷口が広がっただけに「フォアボ