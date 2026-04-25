「阪神−広島」（２５日、甲子園球場）阪神が九回に同点に追い付かれた。八回に小幡の押し出し四球で１点を勝ち越したが、２−１の九回から登板した岩崎が先頭の菊池に四球を与えると、代走・辰見に初球に二盗を許した。１死三塁から代打・中村奨は空振り三振に仕留めた。あと１球コールが響いた２死三塁から代打・モンテロの強いゴロを、岩崎が捕球し損ねてしまう。打球は三塁と遊撃と投手の間に転がり、三塁・佐藤輝が懸