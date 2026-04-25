お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）と富澤たけし（51）が25日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に生出演。岩手県大槌町の山林火災について心配な思いを明かした。林野庁によると、2025年の同県大船渡市の山林火災（約3370ヘクタール延焼）に次ぎ、平成以降で国内2番目の規模。住宅を含む8棟に被害が出ており、消防や自衛隊が消火