2回、中日・板山（手前）に満塁本塁打を浴びたヤクルト・小川＝バンテリンドーム首位ヤクルトは25日、最下位の中日に2試合続けて足をすくわれた。同一チームに連敗を喫したのは今季初。池山監督は、満塁本塁打を含む2発を浴びて6回5失点の小川に対し「前半の大量失点が響いた。次の登板はしっかりやってくれると思う」と巻き返しを期待した。打線はベテラン大野に七回まで散発3安打に封じられたが、0―5の八回に根尾を攻めて2