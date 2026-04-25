神戸―東京SG後半、トライを決める神戸・イオアサ＝神戸ユニバーラグビーのNTTリーグワン1部第16第2日は25日、神戸ユニバー記念競技場などで4試合が行われ、2位の神戸は東京SGに49―28で勝ち、14勝2敗とした。東京SGは7勝9敗。埼玉は相模原に57―19で快勝して7連勝し、15勝1敗で首位を守った。東京ベイは三重を54―21で下し、13勝3敗の3位。横浜は昨季王者のBL東京を50―26で破り、5勝11敗とした。BL東京は9敗目（7勝）を喫