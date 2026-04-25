俳優高橋克典（61）が25日、東京・秩父宮ラグビー場で開催された「ハートフル・スクラム2026ラグビーボール贈呈セレモニー」に出席した。同イベントは、NTTジャパンラグビーリーグワン・ディビジョン1（第16節）東芝ブレイブルーパス東京vs横浜キヤノンイーグルス戦のハーフタイムイベントとして開催。青山学院中・高等部時代にラグビー部に所属。18年秋にはNHKドラマ「不惑のスクラム」で主演も務めている。今年はラグビーボー