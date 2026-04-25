多数のスポーツ選手が関与しているとされる高級売春組織の摘発が、スポーツ界に波紋を広げている。イタリア紙「ガゼッタデロスポルト」などはＡＣミランやインテルなどの選手を含む約７０人の選手、さらにＦ１ドライバー１人の関与も伝えられ、激震が走っている。こうした選手たちの具体名は一切明かされていないが、南アフリカメディア「２オーシャンズバイブ」は「売春スキャンダルに関与しているＦ１ドライバーは誰か？」