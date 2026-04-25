法とモラルが危うく交錯するダークな世界観で話題を呼んでいるNetflixオリジナルシリーズ『九条の大罪』。柳楽優弥が熱演する悪徳弁護士の底知れぬ魅力もさることながら、本作がこれほどまでに私たちの心を深く掴んで離さないのは、原作から少し役の立ち回りが変わった烏丸真司、そして彼を演じる松村北斗の存在感あってのことではないだろうか。烏丸は、なぜドラマ版において新たな立ち位置を与えられたのか。本稿では、映像作