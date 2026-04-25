大相撲の春巡業が２５日、千葉・船橋市で行われた。幕内・欧勝海（鳴戸）が計５番の相撲を取った。２勝だったが小結・熱海富士（伊勢ケ浜）に圧力負けせず寄り切るなど存在感をみせた。「久々の相撲を取る稽古。めちゃくちゃ悪いわけではなかった」と納得の表情をみせた。先場所は初日から５連敗するなど５勝１０敗だった。巡業では関脇・高安（田子ノ浦）に体幹の鍛え方などアドバイスをもらっている。「巡業に出たからもらえ