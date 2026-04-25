サッカー日本代表の森保一監督が２５日、百年構想リーグ清水―名古屋戦（アイスタ）を視察後に取材に応じ、左足首の負傷で長期離脱している日本代表ＭＦ遠藤航（リバプール）の現状を確認するために欧州へ代表メディカルスタッフを派遣することを明言した。２４日にイングランド・プレミアリーグ、リバプールのスロット監督が公式サイトで、２月１１日のサンダーランド戦で負傷した遠藤について「ワタは外に出始めている。まだ