◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１２節川崎２―１千葉（２５日・Ｕ等々力）Ｊ１川崎はホームで千葉と対戦し、２―１で勝利した。１―１の後半４４分にＭＦマルシーニョが決勝ゴールを決めた。これで２連勝で勝ち点を２０に伸ばし、東地区の４位に浮上した。長谷部茂利監督は「いい形で先制できた。相手の流れの時間でも粘り強く守れていた。最後は難しい状況ではあったが相手の勢いを止められなかった。ただ、少しずつ守備