ダービートライアルの青葉賞・Ｇ２（東京・芝２４００メートル）が１８頭立てで行われ、４番人気のゴーイントゥスカイ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父コントレイル）が重賞初制覇でダービーへ名乗りを挙げた。この結果を受けて、現役時代に中央＆地方で通算４４６４勝を挙げた元騎手の安藤勝己氏（アンカツ）が２５日のレース直後に自身のＸ（旧ツイッター）を更新した。勝ったのは武豊騎手とコンビを組んだ４番人気のゴーイ