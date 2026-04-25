女優の泉ピン子と俳優の佐藤隆太が２５日、東京・足立区のシアター１０１０でダブル主演作「声舞劇！終活を始めた途端、５５歳の息子が帰ってきました」（同日開幕）のゲネプロ取材会に登場。プロ野球、メジャーリーグなどについて語った。泉は、１９８５年に阪神が優勝した際に泣いて喜んだ程の熱狂的な虎党。２５日現在、首位ヤクルトと１．５ゲーム差をつけられているチームについて、「阪神どうしたの。打てねぇな〜。この