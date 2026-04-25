タレントの長嶋一茂が２５日放送の日本テレビ系「一茂粗品の超（スーパー）ワイドショー忖度ない本音で１週間のニュースをぶった斬る」（日曜・午後４時）に出演。お笑いコンビ「霜降り明星」粗品と今週のニュースを忖度なしにたたき斬った。この日、自転車の「青切符」導入から１週間が経過し、車道の自転車を避けるために車の渋滞が発生しているというニュースが取り上げられた。この件について「自転車が車道を走るって