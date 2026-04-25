◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１２節川崎２―１千葉（２５日・Ｕ等々力）Ｊ１千葉はアウェーで川崎と対戦し、１―２で敗れた。０―１の後半４０分にセットプレーから石尾が決めて追いつくも、同４４分に川崎ＭＦマルシーニョに決勝ゴールを決められた。千葉の小林慶行監督は「先制点を取られてしまったことで試合を難しくしてしまった。ただ、それ以降はボールを持って前進はできていた。足を振り切る選手もいたし、ああ