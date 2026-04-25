シーズン開幕前は阪神に次ぐ優勝候補とまで言われた中日ドラゴンズだが、20日現在（以下同）で4勝15敗とセ・リーグで5位広島に早くも3ゲーム差を付けられ、断然の最下位に沈んでいる。【画像】中日ドラゴンズの「次の監督候補」を一気に見る「メジャー通算164本塁打の大砲、ミゲル・サノー内野手（32）を補強。昨季リーグ本塁打数4位タイの細川成也外野手（27）や6位タイの上林誠知外野手（30）を擁し、課題とされた長打力不足解