◇明治安田J1百年構想リーグ西地区第12節清水0―2名古屋（2026年4月25日IAIスタジアム日本平）J1清水はホームで名古屋と対戦し、0―2で敗れた。ホームでは4試合ぶりの黒星となり、3位との上位直接対決を落とした。前半は相手の変則4―1―5に対し5バックで対応したが、前線からの圧力がかみ合わず押し込まれる展開が続いた。ミドルブロックで耐えながらカウンターを狙ったものの、ボール保持でテンポを落とす相手のペース