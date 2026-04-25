飯塚オートのSG「第45回オールスター」は2日目を迎えた。初日8着からの巻き返しを狙って6Rに出走した森且行（52＝川口）。スタートは互角に決めたが、そこから伸びる足がない。1角を8番手で回り、道中で2車をかわしただけの6着に終わった。迎えた川口の仲間に「どうですか？」と聞かれた森。「全然ダメ。やばい。曲がれない」とマイナスの言葉がいくつも口を突いた。「マフラーがダメだなあ。エンジンがスカスカ。どうにも