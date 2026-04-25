女性アイドルグループ「Juice＝Juice」の公式Xが25日に更新され、メンバーの江端妃咲（19）が体調不良のため、同日の福岡公演はパフォーマンス制限をした上で参加すると発表した。グループ公式Xを通じて「メンバーの江端妃咲ですが、体調不良のため 本日4月25日（土）Zepp Fukuoka にて行われるJuice=Juice LIVE TOUR 2026 UP TO 11 16:45 公演は曲数を制限しての出演とさせていただきます」と発表。「直前のご報告となり、