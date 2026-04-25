24日、捕虜交換で解放されたウクライナ兵＝ウクライナ北部チェルニヒウ州（共同）【チェルニヒウ共同】「やっと自由になれた」「言葉がない」。青と黄色の国旗をまとったウクライナ兵193人は互いに抱き合い、喜びを爆発させた。ロシアとウクライナは24日、捕虜交換を実施し、解放された兵士たちの乗るバスが北部チェルニヒウ州に到着した。ウクライナ政府当局者は「99％の捕虜が拷問を経験している」と述べ、長期的な心のケアが