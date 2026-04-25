俳優の渡部瑞貴（37）が25日、自身のインスタグラムを更新。第1子の妊娠を報告した。【写真】ウエディングドレス姿も公開…第1子妊娠を報告した渡部瑞貴「私事で大変恐縮ですが、2024年に結婚した方との間に、この度第一子を授かりました。出産は夏頃を予定しております」と伝えた。「ご報告が遅くなってしまいましたが、自身の身体や環境の変化、そして周りの方への影響も大きくなってまいりましたため、このタイミングでお伝