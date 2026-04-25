「Kis-My-Ft2」の藤ヶ谷太輔（38）が24日放送のMCを務めるTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）に出演。ゲスト出演した後輩のグループを絶賛した。この日のゲストは「Travis Japan」リーダーの宮近海斗。藤ヶ谷は登場前には「いやうれしいですね。このMCをやらせていただけている間、キスマイとここのグループのみんなには来てほしいなっていう思いがあったんですよね」と感慨深げに語った。MCの笑福亭鶴瓶が「きょうのはリ