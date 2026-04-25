2回巨人無死、平山が左中間にプロ初本塁打を放つ＝横浜巨人が快勝。一回に岸田の適時二塁打で先制し、二回は平山のプロ1号ソロ、三回は打者一巡の猛攻で5点を加えた。先発野手全員が安打を記録。好救援の又木がプロ初勝利。DeNAは新人の片山が打ち込まれ、連勝が6で止まった。プロ初勝利を挙げ、阿部監督（右）とポーズをとる巨人・又木＝横浜