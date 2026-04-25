アメリカの連邦地検は、FRB（連邦準備制度理事会）のパウエル議長に対する捜査を終結すると明らかにしました。ワシントンの連邦地検は、FRB本部の改修工事をめぐり、パウエル議長が議会に虚偽の報告をした疑いについて捜査していましたが、24日、捜査を終結すると明らかにしました。今後はFRBの内部調査に委ねるとしています。パウエル氏はこの捜査について、トランプ大統領の利下げ意向に従わないことへの圧力だと反発していまし