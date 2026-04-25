日向坂46正源司陽子（19）が、中高時代の担任の先生にまつわる“青天のへきれき”エピソードを明かした。23日深夜、4月にスタートした、自身がパーソナリティーを務めるニッポン放送「日向坂46・正源司陽子のオールナイトニッポンX」（木曜深夜0時）に出演。学生時代の思い出についてトークし、「中学生のときの体育祭で、先生がクラス分のジュースを内緒でおごってくださったんですよ。自販機があって。盛り上げる感じの楽しい担