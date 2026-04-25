「勇者の謁見みたい！」カッコよすぎる整列が話題に「カンガルー便」で知られる西濃運輸は2026年4月16日、同社の大型トラックが物流拠点にずらりと並んだ画像を公式Xにて公開しました。これに対抗し、トラックではない意外な“大型車両”の整列を公開した、ある企業の投稿が話題となっています。【円陣組んでる!?】これが大型車両たちの「整列対決」です（写真ギャラリー）西濃運輸の大型トラックの“整列”は、きれいに頭が揃っ