「酒屋が選ぶ焼酎大賞」の受賞酒がアイスになって登場する。2026年4月25日・26日に東京・八重洲にて行われる「酒屋が選ぶ焼酎ふぇすてぃばる 2026」の開催と同時に、『SAKEICE Tokyo Shop』で販売をスタート。全6銘柄の焼酎とコラボした高アルコールアイスとは、いったいどんな味わいなのか。焼酎×アイスという新しい体験2026年4月25日・26日に東京ミッドタウン八重洲で開催される「酒屋が選ぶ焼酎ふぇすてぃばる 2026」。2日間で