発生から4日目となる岩手県大槌町の山林火災は、いまだ鎮圧のめどが立っていません。中継です。沢山地区では住宅の裏の山は、煙が立ち上っています。火の手がすぐそばまで迫ってきていると思われます。町によりますと、25日午前9時現在、小鎚地区と吉里吉里地区周辺であわせて730ヘクタールが焼けました。25日正午ごろにも、赤々とした火柱が高くあがる様子が町の中心部から確認でき、依然として予断を許さない状況です。延焼に伴