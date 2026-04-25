俳優の高橋克典（６１）が２５日、東京・秩父宮ラグビー場で、ラグビー・ＮＴＴリーグワン１部の東京−横浜戦のハーフタイムイベント「ハートフル・スクラム２０２６ラグビーボール贈呈セレモニー」に参加した。港区内の小学校など１４８校にラグビーボールが贈呈されることを記念したセレモニー。高橋が登場すると、観客は大盛り上がり。「このラグビーのボールから少しでも多くの方の笑顔が生まれますように祈っております