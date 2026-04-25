「巨人７−２ＤｅＮＡ」（２５日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡの連勝は６で止まった。プロ初先発初登板となったドラフト４位の片山皓心投手（ホンダ）が初回に先制を許すと、３回途中９安打７失点で降板し、プロ初黒星を喫した。打線は０−７の三回に２つの押し出し四球で２点をかえしたが、巨人の継投策にかわされて及ばなかった。