投手として貫禄の活躍を続けている大谷(C)Getty Images通称「大谷ルール」と称されるロースター登録を巡る取り決めは、投打両面で違いを生み出している大谷翔平（ドジャース）のような二刀流選手の誕生を促すものとして生まれた。【動画】捕手目線で見る衝撃の快速球打者が空振りする大谷翔平の一球を観よ大谷の活躍が顕著となってきた2022年から導入された同ルールの誕生は、球界にとっても大きな変革だった。というのも、