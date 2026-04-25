「巨人７−２ＤｅＮＡ」（２５日、横浜スタジアム）巨人が今季７度目の２桁安打を放って大勝。今季最多タイの貯金３とした。ＤｅＮＡの連勝を「６」で止めた。ＤｅＮＡの先発・ルーキーの片山を攻めた。初回、岸田の適時二塁打で先制に成功すると、二回には平山がプロ初本塁打を記録して追加点。三回には１死三塁で再び岸田が２打席連続打点を挙げる適時打を放った。また１死満塁でドラフト５位の小浜（沖縄電力）がプロ初