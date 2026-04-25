「オリックス４−２日本ハム」（２５日、京セラドーム大阪）オリックス自慢の安打製造機・太田椋内野手（２５）が日本ハム戦で決勝打を含む３安打３打点と躍動。球団新記録更新の本拠地１０連勝＆貯金最多の６、首位堅守に貢献した。太田は初回に右翼線適時二塁打で先制点を決めると、同点に追いつかれた五回２死一、二塁では中越えの勝ち越し２点適時二塁打を放ち、得点圏打率は５割台に突入。「ツーアウトから回してくれた