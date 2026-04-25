「オリックス４−２日本ハム」（２５日、京セラドーム大阪）日本ハムは今季３度目の３連敗。今季最多タイの借金３となった。先発の北山は５回７安打３失点で２敗目。初回に太田の右翼線への適時二塁打で先制点を献上。味方が同点とした直後の五回は、再び太田に中越えの２点適時二塁打を浴び、勝ち越しされた。六回には２番手の山本拓が野口の中前適時打で追加点を許した。打線は１点を追う五回に清宮幸が中前への同点適