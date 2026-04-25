「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、浦和２−３横浜Ｍ」（２５日、埼玉スタジアム）浦和はチャンスを多く作るもホームで横浜Ｍに敗れ、ＰＫ戦負けを含めて泥沼の７連敗となった。試合後、マチェイ・スコルジャ監督（５４）は３月７日の水戸戦以来の勝利から遠ざかる現状について「理由は一つではなく、メンタルの面もあると思う。悪くないパフォーマンスで戦いながら試合終盤で勝ち点を落とす試合が続いている」と分析した。試合