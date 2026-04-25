アメリカの日用品大手P＆Gが、イラン攻撃による影響が続いた場合、1590億円ほどの追加コストが発生する可能性があると明らかにしました。【映像】追加コスト予測を発表したP＆G24日、アメリカのP＆Gが決算説明会を開き、1月から3月までの業績は増収増益で、純利益は前年同期比で4％増の6240億円あまりでした。一方、イラン攻撃による原油高騰で原材料や包装費が上がり、年間利益で238億円ほどの影響を受ける可能性があるとし