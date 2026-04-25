【ワシントン＝池田慶太】米国のキャロライン・レビット大統領報道官（２８）は２４日、第２子を出産するため産休に入ると明らかにした。米ニュースサイト・ポリティコによると、来週に出産予定で、復帰時期は未定。不在の間、政権幹部が交代で記者会見を行う。トランプ大統領やバンス副大統領が代役を務める可能性もあるという。レビット氏は記者団に、「皆さんが大統領の電話番号を個人的に持っていることを知っている。私が