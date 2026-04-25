注文住宅を検討し始めると、「標準仕様」という言葉をよく目にします。しかし、この標準仕様の中身は会社ごとに違い、思っていた内容とズレていることも少なくありません。 その結果、打ち合わせが進むほど追加費用が増え、最初の予算を大きく超えてしまうケースもあります。特に予算3500万円のように上限が決まっている場合は、事前の確認がとても重要です。 本記事では、間取りを決める前に確認しておくべき