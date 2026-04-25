宇宙飛行士たちは無重力空間でどのように身だしなみを整えているのか。3回の宇宙飛行を成功させた野口聡一さんは「宇宙という極限環境では、地上での当たり前が通用しない。貴重な水を使わないで済むように、歯磨きや洗顔、お風呂にはさまざまなルールがある」という――。※本稿は、野口聡一『宇宙でラーメンは食べられるか宇宙暮らしのロマンと現実』（幻冬舎新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／gorodenkoff