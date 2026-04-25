活躍続ける村上を元監督のギーエン氏が称賛【MLB】Wソックス 5ー4 ナショナルズ（日本時間25日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が放った規格外アーチが、米国で反響を呼んでいる。24日（日本時間25日）のナショナルズ戦で、ほぼ右手だけで右翼席へ11号ソロ。メジャートップタイに並ぶ驚愕の一撃に、ホワイトソックスを世界一に導いた名将も称賛の言葉を送った。1点を追う4回の第2打席、元巨人の右腕マイコラスが投