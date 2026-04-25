【モデルプレス＝2026/04/25】乃木坂46の一ノ瀬美空が4月24日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートでのショットを公開した。【写真】22歳乃木坂「ファンキャップ似合う」メガネ姿の駆け込み3時間ディズニーショット◆一ノ瀬美空、仕事終わりにディズニーへ一ノ瀬は「お仕事終わりに駆け込み3時間ディズニーしました」とコメント。ミッキーマウスのファンキャップをかぶり、メガネをかけた姿でアイスクリームを食べてい