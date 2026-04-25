【モデルプレス＝2026/04/25】人気クリエイターのえみ姉が4月24日、自身のInstagramを更新。肌管理のダウンタイム中だというショットを公開した。【写真】美人クリエイター「透明感半端ない」肌管理のダウンタイム中ショット公開◆えみ姉「肌管理のダウンタイム中」公開えみ姉は「肌管理のダウンタイム中で 顔ぶち腫れむくみ中なんだけど分かる､､､？」とつづり、愛犬を連れたカフェでのショットなどを複数枚投稿。「ぶち腫れむくみ