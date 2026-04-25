Stray Kidsのリノが、色気漂う姿で魅了した。リノは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。【写真】リノ、色気漂う“非現実ビジュ”公開された写真には、植物が装飾されたセットで撮影に臨むリノの姿が収められている。胸元が開いたシャツにジャケットを合わせた衣装では、非現実的なビジュアルと雰囲気で視線を奪う。また、植物の中でポーズを決める写真では、濡れ感のあるヘアメイクと表情が相まっ