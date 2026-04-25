【モデルプレス＝2026/04/25】女優の柴咲コウが4月24日、自身のInstagramを更新。ベアトップドレス姿を披露した。【写真】44歳女優「エンジェルラインが綺麗すぎる」美背中＆胸元全開ドレス姿◆柴咲コウ、美背中際立つベアトップドレス姿公開柴咲は「Chaumet のハイジュエリーガラディナーへ招待していただきました」とジュエリーブランドの招待を受けパリを訪問したことを報告。アンティークなインテリアの置かれた洋館の中での黒