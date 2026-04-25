【モデルプレス＝2026/04/25】元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が4月24日、自身のInstagramを更新。リフォームしたキッチンのビフォーアフターを公開した。【写真】43歳元なでしこ「洗練されてる」キッチンリフォームのビフォアフ公開◆丸山桂里奈、キッチンリフォームのビフォーアフター公開丸山は「櫻井有吉THE夜会でオンエアになりましたが、キッチンをリフォームしました」と23日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会