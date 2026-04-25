ＪＲＡは４月２５日、２４年かきつばた記念・Ｊｐｎ３などに優勝したサンライズホーク（セン７歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父リオンディーズ）の競走馬登録を同日付で抹消したことを発表した。今後は大井競馬へ移籍する予定。同馬は２２年６月に芝でデビュー（１５着）。２戦目からダートに転向すると、４連勝でオープン入りした。２３年にサマーチャンピオンで重賞初制覇。そこから同年の兵庫ゴールドＴ、２４年かきつばた記念と